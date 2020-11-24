Эксперт - о Scopus и его "угрозах": "Вопрос очень сложный"

С новой инициативой выступают представители Госдумы: на этот раз под угрозой системы Web of science и Scopus. По мнению первого зампреда комитета ГД по экономической политике Сергея Калашникова, публикация в данных системах угрожает национальной безопасности.

Краткий экскурс: Scopus и аналогичные системы представляют собой большие международные базы, по которым можно быстро проверить цитируемость материала. Например, Scopus содержит более 24 тысяч научных изданий по разным направлениям.

Обоснованы ли данные обвинения? Рассказывает Сергей Шептунов, директор ИХТИ РАН. Специально для "Правда. Ру".

Плюсы и минусы Scopus: "цена" публикации

"На самом деле это международный бизнес по публикации статей. Подразумевается следующее: набираются эксперты, они определённым образом высказывают мнения. Есть рейтинги, которые позволяют журналы индексировать и сравнивать между собой. Условно говоря, это бизнес-метрика, потому что работа по публикации требует оплаты. Бесплатно ничего сделать невозможно", — рассказывает Шептунов.

В результате мнение можно составить двоякое.

С одной стороны, каким-то образом научную работу надо оценивать, и возможность публиковаться в рецензируемом журнале — это метрика, которая позволяет учёному понимать своё место на научном небосклоне, сравнивать себя с другими.

Но, с другой стороны, если вдуматься, то получается, что учёные за свои деньги рассказывают о новшествах зарубежным коллегам, которые не всегда к лояльны.

Допустим, какие-то инженерные исследования публиковать в таких журналах некомфортно. Дело в том, что подобные работы "тянут" за собой патенты. И если опубликовать работу, то можно потерять приоритет, сообщает Шептунов.

"Вопрос очень сложный"

"Мы порой вынуждены работать под давлением ситуации: мы отчитываемся перед министерством именно статьями, именно в Scopus или в Web of science. И мы вынуждены раскрывать, так или иначе, некоторые ноу-хау, что не всегда хочется делать. Причём напоминаю, мы это делаем ещё и за свои деньги", — уточняет Шептунов.

Поэтому вопрос, который поднял депутат Калашников, очень сложный. Если убрать Scopus. Убрать Web of science — как дальше "мерить" учёных? Где публиковаться? Учёным публиковаться всегда важно, этот вопрос вне обсуждений, отмечает эксперт.

"Я против того, что говорить однозначно, что это плохо или хорошо, но то, что этот вопрос периодически возникает, муссируется и затихает, это неплохо, потому что надо его обсуждать. Мы, учёные, между собой общаемся, и мнения очень неоднозначны", — высказывается Шептунов.

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