В Совете Федерации узнали, сколько россияне получают "серыми"

Серьёзно озаботились вопросом "серых" зарплат в Совете Федерации. Данные по ним привёл глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Итоговая цифра: более 10 трлн рублей каждый год. Именно такая сумма "оседает" в карманах россиян, минуя всевозможные справки, декларации и прочие виды отчётности.

По данным Артамонова, "серые" зарплаты получают от 30 до 40 процентов россиян. Около 32,5% всего экономически активного населения вовлечены в "серые" схемы оплаты труда.

"При этом из-за "серых" заработных плат бюджетная система страны недополучает порядка трёх триллионов рублей доходов, это почти 3% ВВП", — подытожил Артамонов.

Напомним, что согласно УК РФ, "серая" зарплата может привести к тюремному сроку до двух лет, а также к запрету на работу на определённых должностях сроком до трёх лет.