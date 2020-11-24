Москва готова плодотворно работать со всеми партнёрами по ДОН (Договор об открытом небе) при условии соблюдения правил. Такое мнение озвучил глава МИД России Сергей Лавров.
Выступая в эфире канала "Россия-24", Лавров объяснил: информация о полётах, передаваемая странами-участницами ДОН друг другу, не должна оказаться у стран, которые в договоре не участвуют.
"Мы готовы к тому, чтобы продолжать сотрудничать в рамках этого важного документа, при том понимании, что все остающиеся участники будут свято соблюдать требования этого документа, а именно: информация, которую получают страны-участницы во время облёта территорий друг друга, предназначена только для тех, кто остаётся в договоре", — отметил Лавров.
Также Лавров отметил, что "западные коллеги" далеко не всегда поступают как джентльмены, так что стоит ещё раз закрепить те обязательства, которые возникают у участников ДОН.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.