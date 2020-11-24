Лавров прояснил позицию России по Договору открытого неба

Москва готова плодотворно работать со всеми партнёрами по ДОН (Договор об открытом небе) при условии соблюдения правил. Такое мнение озвучил глава МИД России Сергей Лавров.

Выступая в эфире канала "Россия-24", Лавров объяснил: информация о полётах, передаваемая странами-участницами ДОН друг другу, не должна оказаться у стран, которые в договоре не участвуют.

"Мы готовы к тому, чтобы продолжать сотрудничать в рамках этого важного документа, при том понимании, что все остающиеся участники будут свято соблюдать требования этого документа, а именно: информация, которую получают страны-участницы во время облёта территорий друг друга, предназначена только для тех, кто остаётся в договоре", — отметил Лавров.

Также Лавров отметил, что "западные коллеги" далеко не всегда поступают как джентльмены, так что стоит ещё раз закрепить те обязательства, которые возникают у участников ДОН.