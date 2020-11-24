Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Лукашенко захотел провести встречу с главой Китая
Куриные яйца помогут защитить лёгкие при коронавирусе
В Томском детсаду воспитанников заставляли мыть полы и унитазы
"Манчестер Сити" разработал десятилетний план, чтобы заполучить Месси
Футболистов "Динамо-Барнаул" подозревают в ставках против своей команды
В Колпине мужчина захватил в заложники собственных шестерых детей
Шантажисты требуют с Тарзана два миллиона рублей
Почему синоптики не могут точно предсказать погоду
Квят заработал в 2020 году в 60 раз меньше Хэмилтона

Нужные данные "сольёт" НАТО: эксперт о выходе Штатов из ДОН

Политика

С возмущением отреагировали в российском МИД на очередную "гениальную" идею Вашингтона. Как стало известно, власти Штатов начали давить на членов Договора об открытом небе (ДОН) с целью получения доступа к данным.

Нужные данные "сольёт" НАТО: эксперт о выходе Штатов из ДОН

Рассказывая о ситуации, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала "Россия-24" отметил: если страны ДОН начнут передавать США данные или ограничат работу России, ответ будет жёстким.

Штатам ДОН неудобен настолько, что проще было выйти, а потом "давить" на оставшиеся в Договоре страны? Не проще было остаться — или "имидж" не позволял?

Рассказывает специально для "Правды. Ру" вице-президент Российского совета по международным делам, председатель Центра политических исследований, генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Данные Штаты получат: поможет НАТО

"Во-первых, сведения они получать будут. Это однозначно. Не знаю, на кого они там хотят давить и что подписывать.

В НАТО существует отработанный механизм — единый верификационный центр, куда стекаются все отчёты по всем договорам, которые они верифицируют.

Поэтому я сомневаюсь, что европейцы вдруг перестанут предоставлять в НАТО свои отчёты", — рассказывает Бужинский.

Штаты, уверен эксперт, хотят также добиться от европейцев запрета пролётов над важными объектами вроде "Рамштайна". И американцы вполне могут "додавить" своих "коллег" из ЕС.

ДОН может покинуть и Россия: шансов договориться мало

"Перспективы сохранения договора есть, конечно. Но, с моей точки зрения, они очень малы. Я думаю, пройдёт какое-то время, и мы выйдем из этого договора тоже", — делает прогноз Бужинский.

Другого варианта обещанного "жёсткого ответа" нет: сложно представить, что Москва просто "погрозит пальчиком" партнёрам по ДОН.

"Американцы целенаправленно (начал Буш) разрушают систему контроля над вооружением. Разрушили сначала договор ПРО, потом — РСМД. Остался СНВ. Не знаю, продлит его Байден или не продлит. Это трудно сказать. Во всяком случае особой эйфории у меня нет по этому поводу.

Договор открытого неба — это не контроль над вооружениями, это мера доверия. Работает в связке с Венским документом. Если не будет договора открытого неба, эффективность, конечно, Венского документа тоже понизится. Останется единственный документ, который обеспечивает какую-то транспарентность и предсказуемость", — комментирует Бужинский.

Оснований для каких-то "прорывных" решений, к сожалению, нет, считает эксперт. Для того чтобы был прорыв, нужна другая атмосфера, особенно в наших с американцами двухсторонних отношениях. Особенно это касается, конечно, мер доверия. Если ещё СНВ американцы всё-таки постараются сохранить, то ДОН… они абсолютно уверены, что всю информацию, которая им нужна по территории России, (если Россия останется в договоре), они от своих союзников получат.

Сомнений у них в этом нет несмотря на то, что в договоре есть положение, что информация передаётся только участникам. Но американцам на это плевать, резюмирует Бужинский.

Только для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Шантажисты требуют с Тарзана два миллиона рублей
Эксперт о продаже Турции С-400: " Это замечательный поступок"
Почему синоптики не могут точно предсказать погоду
Квят заработал в 2020 году в 60 раз меньше Хэмилтона
В Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники шестерых детей
Харитонов и Яндиев извинились и пожали друг другу руки
Стало известно, чем интересуются россияне в пандемию
Латвия может научить Украину следить за языком
В ГД внесли закон о штрафах до 1 млн рублей за неустойчивый интернет
В Омске девятиклассницу будут судить за убийство матери
Популярное
Новости Белоруссии
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались

Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией. 

Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
На Украине заявили, что Байден родом из Запорожья
Мир. Новости мира
На Украине заявили, что Байден родом из Запорожья
Бывший СССР
Бывший советник Зеленского попросил Путина об услуге
Политика. Новости и аналитика
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Василий Амирджанов Лукашенко займется воспитанием настоящих патриотов Василий Амирджанов Игорь Буккер В Израиле исследовали гвозди для распятия Игорь Буккер Кристина Важенина Таксистов-мигрантов власти поставят на место Кристина Важенина
Комментарии
Путин подписал закон об увеличении НДФЛ для состоятельных граждан
Россия берет Карабах на содержание. Что взамен и каков будет результат?
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Что такое артериальная жесткость?
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Эксперты опровергли слова Гейтса о новых пандемиях
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Россия строит мегабункер и ждет ядерный удар?
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Россия строит мегабункер и ждет ядерный удар?
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников