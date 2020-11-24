Нужные данные "сольёт" НАТО: эксперт о выходе Штатов из ДОН

С возмущением отреагировали в российском МИД на очередную "гениальную" идею Вашингтона. Как стало известно, власти Штатов начали давить на членов Договора об открытом небе (ДОН) с целью получения доступа к данным.

Рассказывая о ситуации, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала "Россия-24" отметил: если страны ДОН начнут передавать США данные или ограничат работу России, ответ будет жёстким.

Штатам ДОН неудобен настолько, что проще было выйти, а потом "давить" на оставшиеся в Договоре страны? Не проще было остаться — или "имидж" не позволял?

Рассказывает специально для "Правды. Ру" вице-президент Российского совета по международным делам, председатель Центра политических исследований, генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Данные Штаты получат: поможет НАТО

"Во-первых, сведения они получать будут. Это однозначно. Не знаю, на кого они там хотят давить и что подписывать. В НАТО существует отработанный механизм — единый верификационный центр, куда стекаются все отчёты по всем договорам, которые они верифицируют. Поэтому я сомневаюсь, что европейцы вдруг перестанут предоставлять в НАТО свои отчёты", — рассказывает Бужинский.

Штаты, уверен эксперт, хотят также добиться от европейцев запрета пролётов над важными объектами вроде "Рамштайна". И американцы вполне могут "додавить" своих "коллег" из ЕС.

ДОН может покинуть и Россия: шансов договориться мало

"Перспективы сохранения договора есть, конечно. Но, с моей точки зрения, они очень малы. Я думаю, пройдёт какое-то время, и мы выйдем из этого договора тоже", — делает прогноз Бужинский.

Другого варианта обещанного "жёсткого ответа" нет: сложно представить, что Москва просто "погрозит пальчиком" партнёрам по ДОН.

"Американцы целенаправленно (начал Буш) разрушают систему контроля над вооружением. Разрушили сначала договор ПРО, потом — РСМД. Остался СНВ. Не знаю, продлит его Байден или не продлит. Это трудно сказать. Во всяком случае особой эйфории у меня нет по этому поводу. Договор открытого неба — это не контроль над вооружениями, это мера доверия. Работает в связке с Венским документом. Если не будет договора открытого неба, эффективность, конечно, Венского документа тоже понизится. Останется единственный документ, который обеспечивает какую-то транспарентность и предсказуемость", — комментирует Бужинский.

Оснований для каких-то "прорывных" решений, к сожалению, нет, считает эксперт. Для того чтобы был прорыв, нужна другая атмосфера, особенно в наших с американцами двухсторонних отношениях. Особенно это касается, конечно, мер доверия. Если ещё СНВ американцы всё-таки постараются сохранить, то ДОН… они абсолютно уверены, что всю информацию, которая им нужна по территории России, (если Россия останется в договоре), они от своих союзников получат.

Сомнений у них в этом нет несмотря на то, что в договоре есть положение, что информация передаётся только участникам. Но американцам на это плевать, резюмирует Бужинский.

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