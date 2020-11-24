Президент России Владимир Путин до сих пор не прошёл вакцинацию от коронавируса, поскольку она ещё проходит испытания.
Глава государства не может быть добровольцем при тестировании вакцины. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У нас же не началась еще широкая вакцинация, и в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие — это невозможно", — пояснил представитель Кремля.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.