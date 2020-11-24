Путин не может быть добровольцем в тестировании вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин до сих пор не прошёл вакцинацию от коронавируса, поскольку она ещё проходит испытания.

Глава государства не может быть добровольцем при тестировании вакцины. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.