В скором времени пенсии россиянам будут выплачивать напрямую из государственного бюджета, поэтому необходимость в Пенсионном фонде отпадёт и структуру упразднят.
Такого мнения придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии будут платить напрямую гражданам, такая цифровизация, движение денег по стране", — пояснил политик.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.