Жириновский считает, что Пенсионный фонд скоро упразднят

В скором времени пенсии россиянам будут выплачивать напрямую из государственного бюджета, поэтому необходимость в Пенсионном фонде отпадёт и структуру упразднят.

Такого мнения придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.