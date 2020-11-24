Чавушоглу рассказал, какими будут отношения России и Турции

Несмотря на некоторые разногласия, Анкара всегда выступала за хорошие отношения с Москвой.

"Живой диалог" очень важен, и, несмотря на то, что есть вопросы, по которым договориться пока не удалось, курс отношений "Россия — Турция" можно оценивать скорее как позитивный.

Российско-турецкие отношения базируются на общих интересах сторон и взаимоуважении, отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Выступая на слушаниях в парламентской комиссии, он уточнил: диалог даёт результаты.