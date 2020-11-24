Несмотря на некоторые разногласия, Анкара всегда выступала за хорошие отношения с Москвой.
"Живой диалог" очень важен, и, несмотря на то, что есть вопросы, по которым договориться пока не удалось, курс отношений "Россия — Турция" можно оценивать скорее как позитивный.
Российско-турецкие отношения базируются на общих интересах сторон и взаимоуважении, отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Выступая на слушаниях в парламентской комиссии, он уточнил: диалог даёт результаты.
"Наши отношения с Россией являются важным аспектом нашей внешней политики. Отношения между Турцией и РФ основаны на общих интересах и взаимном уважении.
Наш диалог продолжает давать ощутимые результаты, как это было в Нагорном Карабахе. Турция продолжит придерживаться этого стратегического подхода [к РФ] в предстоящий период", — высказался Чавушоглу.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.