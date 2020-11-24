Путина поблагодарили за "рекламу" малазийской игрушки

Необычную благодарность получил Владимир Путин: президенту России выразили признательность за демонстрацию игрушки.

Antara produk yg dihantar kpd pemimpin APEC adalah keychain 'Monster' drpd UmieAktif, sebuah perusahaan sosial yg menjana pendapatan ibu-ibu. Hasil tangan ibu-ibu tersebut turut dipaparkan Presiden Rusia,Vladimir Putin, sewaktu Mesyuarat Pemimpin-Pemimpin Ekonomi APEC (AELM)2020. https://t.co/wvAyjj8d85 pic.twitter.com/q50bClrD8X — MITI Malaysia (@MITIMalaysia) November 22, 2020

Зрители трансляции с саммита АТЭС сразу обратили внимание на необычный аксессуар, стоявший на столе у российского лидера. Ярко-синяя игрушка с одним глазом, созданная в "тряпичной" стилистике, удивила многих.

Как оказалось, забавное существо создано в рамках Umie Aktif — группы, которая борется за расширение прав матерей Малайзии. После мероприятия российскому лидеру выразили признательность в московском посольстве Малайзии.

"Благодарю вас, господин президент, за демонстрацию брелока-монстра, созданного Umie Aktif — социальной группой, посвященной расширению прав и возможностей матерей в Малайзии", — отметили дипломаты.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что игрушку передали организаторы саммита.