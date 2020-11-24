Необычную благодарность получил Владимир Путин: президенту России выразили признательность за демонстрацию игрушки.
Зрители трансляции с саммита АТЭС сразу обратили внимание на необычный аксессуар, стоявший на столе у российского лидера. Ярко-синяя игрушка с одним глазом, созданная в "тряпичной" стилистике, удивила многих.
Как оказалось, забавное существо создано в рамках Umie Aktif — группы, которая борется за расширение прав матерей Малайзии. После мероприятия российскому лидеру выразили признательность в московском посольстве Малайзии.
"Благодарю вас, господин президент, за демонстрацию брелока-монстра, созданного Umie Aktif — социальной группой, посвященной расширению прав и возможностей матерей в Малайзии", — отметили дипломаты.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что игрушку передали организаторы саммита.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.