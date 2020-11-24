Голикова - о коронавирусе: главное из выступления

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ, выступила на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека и рассказала о ситуации с коронавирусом на данный момент.

Ситуация осложнилась из-за смены сезона

Традиционный "осенне-зимний" сезон, в ходе которого россияне чаще болеют, осложняет ситуацию с коронавирусной инфекцией. По данным Голиковой, уже в 32 регионах страны заболеваемость в пересчёте на 100 тысяч человек выше, чем в среднем по России.

"К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться", — высказалась Голикова.

В целом обстановка в регионах нормальная

По последним данным, только в шести регионах осталось менее 10% коек для пациентов с коронавирусом, привела данные Голикова. В среднем по РФ заполняемость составляет 78,2%.

Медики получили специальные выплаты

На текущий момент для медиков из бюджета выделили около 116 млрд рублей, которые пойдут в прибавки для их зарплат. Голикова напомнила, что по всей стране в сложных условиях работают более 520 тысяч медиков.

Вакцина успешно выпущена в оборот

"Спутник V" уже произведён в количестве 120 тысяч доз, он будет доступен для всех граждан страны. Добровольная вакцинация стартует в 2021 году.

Проблемы с лекарствами в аптеках почти решили

Напомним, что ранее из-за внедрения новой системы маркировки в аптеках пропали некоторые важные препараты, а на оставшиеся выросли цены.