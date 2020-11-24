Депутат ГД разглядел в Scopus угрозу национальной безопасности

С новой инициативой выступают представители Госдумы: на этот раз под угрозой системы Web of science и Scopus. По мнению первого зампреда комитета ГД по экономической политике Сергея Калашникова, публикация в данных системах угрожает национальной безопасности.

Краткий экскурс: Scopus и аналогичные системы представляют собой большие международные базы, по которым можно быстро проверить цитируемость материала. Например, Scopus содержится более 24 тысяч научных изданий по разным направлениям.

Патрушеву в данных системах не понравился принцип публикации, который якобы не позволяет дать объективную оценку деятельности учёных, а также "в проведении политики, не отвечающей интересам России".