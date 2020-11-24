С новой инициативой выступают представители Госдумы: на этот раз под угрозой системы Web of science и Scopus. По мнению первого зампреда комитета ГД по экономической политике Сергея Калашникова, публикация в данных системах угрожает национальной безопасности.
Краткий экскурс: Scopus и аналогичные системы представляют собой большие международные базы, по которым можно быстро проверить цитируемость материала. Например, Scopus содержится более 24 тысяч научных изданий по разным направлениям.
Патрушеву в данных системах не понравился принцип публикации, который якобы не позволяет дать объективную оценку деятельности учёных, а также "в проведении политики, не отвечающей интересам России".
"Предполагается, что публикации в этих изданиях дают объективную оценку значимости научного вклада учёного. Однако это не соответствует действительности.
Являясь иностранными институтами, Web of science и Scopus заинтересованы в проведении политики, противоречащей интересам России, чему есть много примеров", — написал Калашников в запросе на имя секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, попросив того "высказать мнение" по данному вопросу.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.