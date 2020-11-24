Россияне не поверили властям: банковские вклады опустошены

Несмотря на все уверения властей как в стабильности рубля, так и в стабильности экономики, россияне по старой привычке пошли выносить вклады из банков. Только за октябрь банки потеряли 469 млрд рублей.

Основной интерес представляют 100 млрд рублей, которые покинули "банковские прачечные" навсегда: их перевели в наличность. В итоге к концу октября объём наличности вырос до рекорда: 13 трлн рублей.

Эксперты связывают насколько сильную любовь к наличности сразу с несколькими факторами:

работа властей по "налогообложению вкладов";

массовый перевод бизнеса на "карантинную работу";

нестабильность курса рубля по отношению к доллару.

Каждый из этих факторов в отдельности не принёс бы такой суматохи, но в сочетании они буквально заставили людей снять доступную наличность, чтобы спасти бизнес, расплатиться по кредитам и отдать долги. Сыграли на руку и массовые увольнения — а тот факт, что традиционные "чёрные пятницы" в этом году провалились, говорит об одном: деньги нужны для выживания…