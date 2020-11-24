Байден сформировал правительство. Кто в него вошёл

Джо Байден объявил имена тех, кто займёт ряд ключевых постов в его будущей администрации.

Как и анонсировал вчера Рон Клейн, будущий глава президентской администрации, новое правительство будет "феминизировано и разнообразно".

В опубликованном сегодня заявлении Байден подчеркивает, что "нельзя терять времени", когда речь идет о национальной безопасности и внешней политике, и добавляет, что ему нужна "команда, готовая к первому дню", чтобы помочь ему "вернуть место США во главе стола, объединить мир для решения самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся", и содействовать безопасности, процветанию и американским ценностям.

Кто они — члены команды Байдена

Энтони Блинкен - госсекретарь

В политике более трёх десятилетий.

Опытный дипломат. Занимал должность помощника госсекретаря в период с 2015 по 2017 год в администрации Обамы.

Убежденный сторонник многосторонности, Блинкен также был помощником и заместителем старшего советника по национальной безопасности бывшего президента Демократической партии, и советником по национальной безопасности самого Байдена во время первого срока Обамы.

Алехандро Майоркас - министр нацбезопасности.

Первый латиноамериканец и иммигрант, назначенный на этот пост.

Был заместителем секретаря Департамента внутренней безопасности в администрации Обамы в период с 2013 по 2016 год.

30 лет выстраивал карьеру в правоохранительных органах.

Майоркас — кубинский американец, родившийся в Гаване, Куба, занимал должность директора Службы гражданства и иммиграции США с 2009 по 2013 год.

Линда Томас-Гринфилд - посол США при Организации Объединенных Наций.

Ветеран-дипломат, служившая на четырех континентах и ушедшая в отставку в 2017 году после 35-летней карьеры на дипломатической службе США.

Джон Керри - первый спецпосланник президента по климату в Совете национальной безопасности

68-й госсекретарь США и ключевой архитектор Парижского климатического соглашения.

Это "отражает приверженность избранного президента решению проблемы изменения климата как неотложной проблемы национальной безопасности", — говорится в заявлении переходной группы Байдена-Харрис.

Аврил Хейнс станет первой женщиной, возглавившей Национальную разведку.

Была заместителем директора ЦРУ в период с 2013 по 2015 год и заместителем советника по национальной безопасности в период с 2015 по 2017 год.

Джейк Салливан был назначен советником по национальной безопасности и будет одним из самых молодых людей, занимающих эту должность за последние десятилетия — ему 43 года.

Салливан служил заместителем помощника президента и советником вице-президента по национальной безопасности в администрации Обамы-Байдена и был ключевым переговорщиком на переговорах по ядерной сделке Ирана.