Der Spiegel: будущее "открытого неба" теперь зависит от России и Европы

После того, как США вышли из важного соглашения по "открытому небу", перед остальными его участниками встал вопрос: как договариваться дальше.

Россия, со своей стороны, готова ратифицировать новый договор. Но при одном условии:

страны должны будут дать "твердые гарантии" того, что они не будут передавать данные США после полетов над российской территорией.

Из стран блока НАТО своё видение ситуации пока высказала только Германия.

По данным газеты Der Spiegel, федеральное правительство "хочет удержать Россию в соглашении", потому что видит в договоре "важную часть европейской архитектуры контроля над вооружениями", как заявлял ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас (СДПГ).

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