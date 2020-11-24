Der Spiegel: будущее "открытого неба" теперь зависит от России и Европы

После того, как США вышли из важного соглашения по "открытому небу", перед остальными его участниками встал вопрос: как договариваться дальше.
Россия, со своей стороны, готова ратифицировать новый договор. Но при одном условии:
По данным газеты Der Spiegel, федеральное правительство "хочет удержать Россию в соглашении", потому что видит в договоре "важную часть европейской архитектуры контроля над вооружениями", как заявлял ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас (СДПГ).
С "ДОНа" выдачи нет: зачем США вышли из Договора об открытом небе
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.