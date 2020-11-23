"Нечистоплотная игра": чем занят Вашингтон после выхода из ДОН

С возмущением отреагировали в российском МИД на очередную "гениальную" идею Вашингтона. Как стало известно, власти Штатов начали давить на членов Договора об открытом небе (ДОН) с целью получения доступа к данным.

Рассказывая о ситуации, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала "Россия-24" отметил: если страны ДОН начнут передавать США данные или ограничат работу России, ответ будет жёстким.