"Пенсия за детей": миф или реальность? Мнение эксперта

Необычную идею предложили в общественном движении "За жизнь!". По мнению экспертов, если женщина рожает третьего ребёнка, её стоит отпускать на "пенсию" и выплачивать специальные пособия.

Контуры идеи обрисовал координатор движения Сергей Чесноков. По его словам, начать стоит с 15 тысяч рублей, и благодаря новой мере можно существенно улучшить демографию в стране.

Помогут ли такие меры поднять рождаемость в стране? Каким должен быть размер пособия, что нужно учесть — и реально ли ввести такую меру поддержки?

Рассказывает специально для читателей "Правды. Ру" Артём Кирьянов, первый заместитель председателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив.

"Это нереально и нецелесообразно"

Эксперт считает, что на первый взгляд мера выглядит как популизм: кроме как желания прославиться инициативой за ним ничего нет. Дело в том, что третьего ребенка женщина может родить даже к 19 годам, и учитывая, что может быть двойня, может быть, сразу тройня, мы не добьемся ни роста производительных сил, ни улучшения показателей экономики в среднесрочной перспективе, ни демографического всплеска.

"Данное предложение, даже если не учитывать серьёзную нагрузку на бюджет, приведет к снижению экономических показателей в целом. Думаю, что решение демографических вопросов надо более чётко увязывать с общим социально-экономическим развитием, с повышением показателей качества жизни населения. Наоборот, стимулирование рождения детей любыми средствами приведет, скорее, к маргинализации общества и падению экономических показателей, чем к росту ВВП и повышению уровня качества жизни", — уверен Кирьянов.

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