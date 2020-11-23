"Нужна встряска хотя бы раз в пять лет": эксперт - о реформах Мишустина

Слухи о том, что в правительстве задумались над ликвидацией Роспечати и Россвязи, оказались правдой: оба ведомства вскоре перестанут существовать.

Как оказалось, "великое закрытие" — часть плана по оптимизации корпуса чиновников, о котором говорил Михаил Мишустин. Более того, ликвидировать ведомства хотели ещё раньше, но постоянно откладывали вопрос.

Обоснована ли данная "оптимизация"? Насколько были востребованы данные ведомства?

Комментирует Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Только на сайте "Правда. Ру".

"Для большого аппарата регулярная встряска просто необходима"

"Они хотят сократить там кучу людей, и эти деньги пустить, насколько я понимаю, "выжившим чиновникам" и тем, кто останется где-то на местах. Вопрос сложный", — рассказывает Данилин.

Эксперт отмечает: трудно оценивать идеи по оптимизации кабинета министров, но наверняка у Мишустина были серьёзные основания для принятия соответствующего решения. И по-хорошему для министерств и ведомств необходима регулярная встряска с реформами.

"Встряска должна происходить примерно раз в пять лет, это оптимально. Крайний вариант — раз в 10 лет. А у нас так получилось, что в последний раз это было где-то, наверное, 12 лет назад", — уточняет эксперт.

Для большого аппарата регулярная встряска просто необходима, иначе аппарат становится косным, начинает работать не на функцию, ради которой он был создан, а на самоподдержание, дополняет Данилин. На существование самого этого ведомства.

Только на сайте "Правда. Ру".