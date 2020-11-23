"По-другому нельзя было поступить": эксперт - о продуктовом эмбарго

Россия продлевает продуктовое эмбарго в отношении США и ряда стран Европы на весь 2021 год. Соответствующий указ "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" был подписан президентом в субботу.

Насколько сейчас важна и необходима такая мера? Рассказывает президент Союза арендаторов и предпринимателей Андрей Бунич. Специально для "Правды. Ру".

"Понятно, что это политический ход"

"По-другому нельзя было поступить, потому что никаких смягчений санкций со стороны западных стран не последовало. Поэтому просто неудобно снимать свои санкции. С точки зрения имиджа это неправильно. Это показывало бы слабину, могло быть интерпретировано совершенно не так", — рассказывает Бунич.

На самом деле санкции особо значения серьезного не имеют, уверен эксперт. Они не угрожают ни западной экономике, ни нашей экономике, как некоторые считают.

"И Западу они сильно не вредят, и нам они на сегодняшний день уже совершенно безразличны. Я думаю, что даже в каком-то смысле способствовало частично, что сельское хозяйство стало дополнительную продукцию вырабатывать, заменяя ту товарную номенклатуру, которая стала дороже, которую надо вести по-другому. Это всё заменено", — комментирует Бунич.

Эксперт дополняет: ограничения на технологический импорт к нам существовали ещё со времён Советского Союза, со времён 20-х годов. Поэтому каких-то кардинальных изменений в связи с этими взаимными санкциями нет.

"Понятно, что в каком-то смысле западные санкции маркируют Россию как страну недружественную и косвенно не рекомендуют инвестировать в неё - вот что они делают. Продажа всех товаров, в принципе, продолжается. Кто-то отказался импортировать что-то в Россию из-за их санкций? Нет, конечно", — добавляет Бунич.

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