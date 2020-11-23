Продолжаются работы по испытаниям вакцины "Спутник V": по последним данным, третья фаза испытаний может пройти в Мексике.

Возможность "мексиканского турне" вакцины прокомментировала посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено. Ожидается, что тестовая группа составит примерно 500 человек.

"Переговоры между фондом [РФПИ] и мексиканскими властями ведутся на регулярной основе. Сейчас мы ждём, когда фонд завершит [подготовку] документации, чтобы они могли предоставить её регулирующим органам.

Если всё будет хорошо, они смогут получить одобрение", — рассказала Морено изданию "РИА Новости".