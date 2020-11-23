"Коэффициент Lamborghini": какие регионы самые успешные?

Необычный вариант оценки успешности российских регионов можно представить, основываясь на данных аналитического агентства "Автостат".

Эксперты агентства подсчитали, сколько и где в России продали знаменитых автомобилей Lamborghini, известных своей дороговизной.

Итак, по итогам трёх кварталов можно сделать следующий рейтинг:

первое место — Москва, 75 машин;

второе место — Санкт-Петербург, 12 машин;

третье место — Краснодарский край, четыре машины.

Суммарно по итогам трёх кварталов по России продали 126 Lamborghini, что на 17% больше, чем за сходный период прошлого года.

Также в "топы" пробуют пробиться Ижевск, Нижневартовск, Благовещенск и Южно-Сахалинск: там купили по одной Lamborghini.

Цены на Lamborghini, к слову, весьма показательны: примерно 15 млн рублей за одну из самых простых моделей. Так что наличие желающих купить премиум-авто — интересный сигнал для властей…