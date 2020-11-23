В Росморречфлоте задумались о "платных реках"

Очередная инициатива, которая позволит собрать побольше денег с россиян, поступила из Росморречфлота. Глава ведомства, Александр Пошивай, предложил ввести плату за движение по рекам.

На форуме "Транспортная неделя-2020", Пошивай рассказал: пока планируется лишь частичная оплата, она будет уместна в районах с улучшенной судоходной инфраструктурой.

"Мы предполагаем, что на первоначальном этапе плату введём там, где у нас будут производиться большие масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений и улучшатся условия судоходства", — отметил Пошивай для журналистов.

Идея, по мнению чиновника, вполне обоснована: судовладельцы получат дополнительные прибыли за перевозки, поскольку они займут меньше времени, что позволит нарастить их объём.

Ранее стало известно и о платных спецкартах для "ГЛОНАСС": для одного судна их стоимость будет варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей.