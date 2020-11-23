Продолжаем жить без импортных деликатесов: Путин на год продлил эмбарго

Россия продляет продуктовое эмбарго в отношении США и ряда стран Европы на весь 2021 год.
Соответствующий указ "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" был подписан президентом в субботу.
Информация об этом размещена на портале правовой информации.
Напомним,
В настоящее время в Россию запрещён ввоз
из США, Евросоюза, Украины, Канады, Норвегии, Австралии, Черногории, Албании, Исландии, Лихтенштейна.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.