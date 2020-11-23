Продолжаем жить без импортных деликатесов: Путин на год продлил эмбарго

Россия продляет продуктовое эмбарго в отношении США и ряда стран Европы на весь 2021 год.

Соответствующий указ "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" был подписан президентом в субботу.

Информация об этом размещена на портале правовой информации.

Напомним,

запрет на ввоз ряда продуктов в 2014 году был ответом на санкции, введенные американцами и европейцами против нашей страны «за ее роль в украинском кризисе».

это эмбарго продлевалось пять раз; всегда - в ответ на продление европейских экономических санкций.

Какие и чьи продукты под запретом

В настоящее время в Россию запрещён ввоз

мясных и молочных продуктов,

рыбы,

фруктов и овощей

из США, Евросоюза, Украины, Канады, Норвегии, Австралии, Черногории, Албании, Исландии, Лихтенштейна.