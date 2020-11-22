Путин планирует посетить один из регионов России

В ближайшие дни президент России Владимир Путин совершит визит в один из регионов страны.

Об этом сообщил телеканал "Россия 1". В какой именно регион отправится глава государства — не сообщается.

По информации телеканала, Путин запланировал на текущей неделе провести совещание с Советом безопасности, а также принять участие в заседании попечительского совета МГУ и вручении верительных грамот.