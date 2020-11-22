Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Жители Одессы перекрыли дорогу, протестуя против карантина
Данила Поперечный назвал Моргенштерна "супернаивным дурилой"
Электроснабжение во Владивостоке частично восстановлено
Ефремов попал в образцово-показательную колонию для "первоходок"
Вдова Баталова со слезами обратилась к Дрожжиной и Цивину
Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира
Ургант попросил Басту "впихнуть" дочь на шоу "Голос"
Путин назвал Россию "посредником" при установлении мира в Карабахе
Путин рассказал, почему всё ещё не поздравил Байдена

Путин планирует посетить один из регионов России

Политика » Власть » Кремль

В ближайшие дни президент России Владимир Путин совершит визит в один из регионов страны.

Об этом сообщил телеканал "Россия 1". В какой именно регион отправится глава государства — не сообщается.

По информации телеканала, Путин запланировал на текущей неделе провести совещание с Советом безопасности, а также принять участие в заседании попечительского совета МГУ и вручении верительных грамот.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Сын Валерии узнал пол своего будущего ребёнка
Жители Одессы перекрыли дорогу, протестуя против карантина
Данила Поперечный назвал Моргенштерна "супернаивным дурилой"
Электроснабжение во Владивостоке частично восстановлено
Путин планирует посетить один из регионов России
Ефремов попал в образцово-показательную колонию для "первоходок"
Вдова Баталова со слезами обратилась к Дрожжиной и Цивину
Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира
Ургант попросил Басту "впихнуть" дочь на шоу "Голос"
Путин назвал Россию "посредником" при установлении мира в Карабахе
Популярное
Российский шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская изменила имидж после смерти Джигарханяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.

Цымбалюк-Романовская изменила имидж после смерти Джигарханяна
На что может претендовать Алибасов при разводе с Шукшиной
Российский шоу-бизнес
На что может претендовать Алибасов при разводе с Шукшиной
Общество
Наследник Джигарханяна сфотографировался у могилы артиста
Авто
Эксперт объяснил, почему в России нельзя купить хорошую машину
Василий Амирджанов Парламентарии хотят добиться от россиян единомыслия Василий Амирджанов Любовь Степушова Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Известный московский адвокат усомнился в профпригодности федерального судьи
Коротченко: Байден или ﻿Трамп — хрен редьки не слаще
В Карабах вернулись почти 25 тысяч жителей
Известный московский адвокат усомнился в профпригодности федерального судьи
Известный московский адвокат усомнился в профпригодности федерального судьи
Ещё не всё мы знаем о Великой той войне
Известный московский адвокат усомнился в профпригодности федерального судьи
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Парламентарии хотят добиться от россиян единомыслия
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Известный московский адвокат усомнился в профпригодности федерального судьи
Коротченко: Байден или ﻿Трамп — хрен редьки не слаще
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Почему китайцы постоянно кричат и жестикулируют?
Почему Армения отходит от России?
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
ГК "Галс": подписан договор на разработку проекта Академии спорта "Динамо"
Владимир Соловьёв разочаровался в iPhone
Карабахский гамбит Турции не удался
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников