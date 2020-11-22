В ближайшие дни президент России Владимир Путин совершит визит в один из регионов страны.
Об этом сообщил телеканал "Россия 1". В какой именно регион отправится глава государства — не сообщается.
По информации телеканала, Путин запланировал на текущей неделе провести совещание с Советом безопасности, а также принять участие в заседании попечительского совета МГУ и вручении верительных грамот.
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