Губернатор ХМАО в прямом эфире не смогла дозвониться до врачей

Казусом закончилась проверка доступности врачебной помощи для населения в ходе онлайн-конференции властей ХМАО. Губернатор Наталья Комарова не смогла дождаться ответа, и попытку пришлось отложить.

Обсуждая вопросы борьбы с пандемией, на конференции затронули и тему доступности врачей и возможности их оперативного вызова на дом.

Для проверки региональный губернатор Наталья Комарова и ведущие конференции попробовали набрать Сургутскую ОКБ с целью вызвать на дом врача. Однако на звонок никто не ответил, так что эфир пришлось продолжать без помощи врачей.

"Мне сказали, что их врачи не выезжают на дом. Сказали позвонить в поликлинику по месту жительства. Мы оказались третьими в очереди, время звонка заняло примерно шесть минут", — сообщил позднее ведущий конференции, всё-таки дозвонившийся до медучреждения.

Комарова отметила: такие ситуации негативно влияют на спокойствие граждан, так что руководителям поликлиник стоит взять её слова на заметку.

"Это влияет на тревожность и спокойствие граждан. Чем меньше тревожности, тем меньше работы у врачей", — резюмировала чиновница.

По материалам сайта ura. news.