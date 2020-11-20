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Губернатор ХМАО в прямом эфире не смогла дозвониться до врачей

Политика

Казусом закончилась проверка доступности врачебной помощи для населения в ходе онлайн-конференции властей ХМАО. Губернатор Наталья Комарова не смогла дождаться ответа, и попытку пришлось отложить.

Губернатор ХМАО в прямом эфире не смогла дозвониться до врачей

Обсуждая вопросы борьбы с пандемией, на конференции затронули и тему доступности врачей и возможности их оперативного вызова на дом.

Для проверки региональный губернатор Наталья Комарова и ведущие конференции попробовали набрать Сургутскую ОКБ с целью вызвать на дом врача. Однако на звонок никто не ответил, так что эфир пришлось продолжать без помощи врачей.

"Мне сказали, что их врачи не выезжают на дом. Сказали позвонить в поликлинику по месту жительства. Мы оказались третьими в очереди, время звонка заняло примерно шесть минут", — сообщил позднее ведущий конференции, всё-таки дозвонившийся до медучреждения.

Комарова отметила: такие ситуации негативно влияют на спокойствие граждан, так что руководителям поликлиник стоит взять её слова на заметку.

"Это влияет на тревожность и спокойствие граждан. Чем меньше тревожности, тем меньше работы у врачей", — резюмировала чиновница.

По материалам сайта ura. news.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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