Казусом закончилась проверка доступности врачебной помощи для населения в ходе онлайн-конференции властей ХМАО. Губернатор Наталья Комарова не смогла дождаться ответа, и попытку пришлось отложить.
Обсуждая вопросы борьбы с пандемией, на конференции затронули и тему доступности врачей и возможности их оперативного вызова на дом.
Для проверки региональный губернатор Наталья Комарова и ведущие конференции попробовали набрать Сургутскую ОКБ с целью вызвать на дом врача. Однако на звонок никто не ответил, так что эфир пришлось продолжать без помощи врачей.
"Мне сказали, что их врачи не выезжают на дом. Сказали позвонить в поликлинику по месту жительства. Мы оказались третьими в очереди, время звонка заняло примерно шесть минут", — сообщил позднее ведущий конференции, всё-таки дозвонившийся до медучреждения.
Комарова отметила: такие ситуации негативно влияют на спокойствие граждан, так что руководителям поликлиник стоит взять её слова на заметку.
"Это влияет на тревожность и спокойствие граждан. Чем меньше тревожности, тем меньше работы у врачей", — резюмировала чиновница.
По материалам сайта ura. news.
Участники альянса "Пять глаз" могут заниматься разведкой как и где угодно, пока их деятельность не угрожает Китаю.