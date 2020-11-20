Песков прокомментировал инцидент с порванным портретом Путина

Комментарий по истории с портретом Владимира Путина, успевшей стать широко обсуждаемой, дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основной вывод: так делать нехорошо, но стоит успокоиться и заняться чем-нибудь более важным.

Напомним суть инцидента: в Санкт-Петербурге местный депутат со злости порвал портрет российского президента, поскольку был расстроен потерей портрета Александра Сергеевича Пушкина. На место приехала полиция и около часа беседовала с провинившимся.

"Всё-таки это наш президент, и, наверное, это плохо — так себя вести и так поступать", — сказал Песков.

При этом он дополнил мысль: никакого "норматива", определяющего, чьи и где должны висеть портреты, нет, так что можно спокойно повесить портрет Путина рядом с "Солнцем русской поэзии" и пойти заниматься более важными делами.

Напомним: с 2019 года в России действует закон об оскорблении государственных символов.

По материалам сайта news. rambler.ru.