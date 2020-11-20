Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
"Шинник" одержал первую победу под руководством Газзаева
Михаил Бала: "COVID-19 имеет признаки биологического оружия"
Алиев рассказал, что нужно для улучшения отношений с Арменией
Опубликован состав сборной России на подготовку к МЧМ-2021
Ефремов полностью рассчитался с семьей погибшего Сергея Захарова
"Мы не шаманы": врач опроверг возможность лечения курильщиков онлайн
Тренера "Спартака" назвали одним из самых перспективных в мире
Сестра Ольги Бузовой попала в больницу с инсультом
Лукашенко нашёл американских агентов в Киеве и под Варшавой

Яровая предложила внедрить QR-коды для памятников ВОВ

Политика

Оригинальную инициативу предлагает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В рамках работы по сохранению памяти о Великой отечественной войне стоит активнее применять современные технологии, в том числе — QR-коды.

Яровая предложила внедрить QR-коды для памятников ВОВ

Инициатива Яровой заключается в следующем: все памятники Великой отечественной войне, находящиеся на российской территории, нужно будет оснастить QR-кодами, при "открытии" которых посетители увидят дополнительные данные. Например, можно будет более детально узнать историю памятника, событий, которым он посвящён.

Кроме того, важно работать масштабно: например, создать специальную карту памятников, которые стояли за рубежом и которые успели снести.

"Необходимо создать интерактивную историческую карту памятников, находящихся за рубежом, в том числе, снесённых и уничтоженных.Дав визуализацию памятника, подробное описание тех событий, которым он посвящён и описание позорных причин сноса памятника", — высказалась Яровая.

По материалам сайта regnum. ru.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Песков прокомментировал инцидент с порванным портретом Путина
Фондовые рынки Соединённых Штатов близки к обвалу
Филипп Плейн рассказал об отношениях с Яной Рудковской
Эколог: Весь мусор возвращается к нам же в виде токсинов
"Шинник" одержал первую победу под руководством Газзаева
Михаил Бала: "COVID-19 имеет признаки биологического оружия"
Яровая предложила внедрить QR-коды для памятников ВОВ
Алиев рассказал, что нужно для улучшения отношений с Арменией
Опубликован состав сборной России на подготовку к МЧМ-2021
Ефремов полностью рассчитался с семьей погибшего Сергея Захарова
Популярное
Экономика и бизнес
В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться

В Госдуме считают, что корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства.

В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Мир. Новости мира
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Российский шоу-бизнес
Дима Билан четыре года не общается с Сати Казановой
Российский шоу-бизнес
Заворотнюк снялась в передаче у Андрея Малахова
Василий Амирджанов Парламентарии хотят добиться от россиян единомыслия Василий Амирджанов Любовь Степушова Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Горбачёв-2: западные эксперты ставят на Навального
Ещё не всё мы знаем о Великой той войне
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Какие меры могут быть введены вместо карантина
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Эксперт рассказал, почему России не нужна блокировка YouTube и Google
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Как предупредить дедовщину в армии
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Горбачёв-2: западные эксперты ставят на Навального
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Эксперт рассказал, почему России не нужна блокировка YouTube и Google
ТОП самых полезных специй
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников