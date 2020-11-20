Яровая предложила внедрить QR-коды для памятников ВОВ

Оригинальную инициативу предлагает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В рамках работы по сохранению памяти о Великой отечественной войне стоит активнее применять современные технологии, в том числе — QR-коды.

Инициатива Яровой заключается в следующем: все памятники Великой отечественной войне, находящиеся на российской территории, нужно будет оснастить QR-кодами, при "открытии" которых посетители увидят дополнительные данные. Например, можно будет более детально узнать историю памятника, событий, которым он посвящён.

Кроме того, важно работать масштабно: например, создать специальную карту памятников, которые стояли за рубежом и которые успели снести.

"Необходимо создать интерактивную историческую карту памятников, находящихся за рубежом, в том числе, снесённых и уничтоженных.Дав визуализацию памятника, подробное описание тех событий, которым он посвящён и описание позорных причин сноса памятника", — высказалась Яровая.

По материалам сайта regnum. ru.