"Гербовое кумовство": большой герб Украины - в центре скандала

Продолжают поступать новости о коррупции на Украине: на этот раз желающие обогатиться покусились на большой герб страны. Как рассказал СМИ бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, разработка герба сопровождалась кумовством, скандалами и недочётами.

Дело, по словам Мосийчука, обстояло так: в рамках разработки большого герба Украины объявили конкурс. Первые три места заняли работы Алексея Кохана и Ивана Турецкого.

Далее — самое интересное: Кохан и Турецкий оказались не только авторами малого герба страны, но и получили консультации от главы конкурсной комиссии Андрея Гречило. Гречило, к слову, оказался соавтором малого герба, а значит, Турецкого и Кохана прекрасно знает.

Проект большого герба от "трёх друзей" тоже оказался необычным: его уже предлагали на конкурсе 1997 года.

"Этот же проект без каких-либо изменений был подан и на конкурс 2020 года. То есть фактически глава жюри присудил первое место своему же проекту, в создании которого он в своё время участвовал", — резюмировал Мосийчук.

Ранее по ситуации высказался юрист Андрей Портнов. Лучше всего, по его мнению, в качестве украинского герба будет смотреться "изображение весёлой карусели из одноимённого советского мультфильма".

По материалам сайта regnum. ru.