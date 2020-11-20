Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Биатлонные команды будут исключать из-за одного заражения COVID-19
Нейросеть заменит человека ещё в одной сфере
Ордена Евгения Евстигнеева неожиданно нашлись в США
Эксперт раскритиковал идею вызова скорой помощи по SMS
В Петербурге приезжий убил мужчину из-за просьбы надеть маску
Фигуристке Щербаковой диагностировали пневмонию
Группа Little Big может принять участие в "Евровидении-2021"
Профсоюз учителей просит отменить ВПР и ОГЭ
В Роспотребнадзоре назвали способ уберечь детей от COVID-19

"Нас очень сложно остановить": депутат ГД - о "новогодних" ограничениях

Власти российских регионов постепенно начинают решаться на радикальные меры для новогодней ночи. В числе первых — мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который рассказал, что горожанам запретили отмечать Новый год в ресторанах.

"Нас очень сложно остановить": депутат ГД - о "новогодних" ограничениях

Как оказалось, 31 декабря заведения будут закрывать в 23 часа, а открывать уже на следующий год: в шесть часов утра первого января.

Стоит ли ждать такой меры по всей России — и насколько вообще логично "закрывать" людей дома, где они точно так же соберутся компаниями?

Комментирует специально для читателей "Правды. Ру" Татьяна Соломатина, депутат ГД, член Комитета ГД по охране здоровья.

"Новый год — семейный праздник"

"Я бы вообще закрыла всех на две недели как минимум, чтобы разобщить людей.

Новый год — семейный праздник. И, может быть, это хорошо, когда мы начнем готовить дома, собираться за одним столом. А сегодня нас жизнь заставляет это сделать", — рассказывает Соломатина.

По мнению эксперта, подобные меры зависят от ситуации в конкретных регионах. Но власти уже начали готовиться: например, по всей стране отменяют массовые новогодние мероприятия.

"Лучше, чтобы мы были в семье, в доме и как можно меньше общались с другими людьми, в плане контакта, соблюдения санэпидрежима. Наверное, это бы нас спасло и к февралю уже бы всё выравнивалось. Если бы мы смогли", — уверена Соломатина.

"Нас очень сложно остановить"

"Нас очень сложно остановить. Мы, к сожалению, не жители Японии, Китая или Кореи, где развита дисциплина, самодисциплина. Поэтому, если будет некоторое давление со стороны властей в этом отношении, наверное, ничего страшного не случится", — считает эксперт.

Соломатина добавляет: ради безопасности лучше "разъединиться" на определенный промежуток времени — например, на 14 дней новогодних праздников.

Провести это время с семьёй — но не просто сидеть и пить за столом, а придумать что-нибудь поинтереснее: пообщаться с детьми, погулять на природе, избегая, конечно, людных мест. Тогда и большого количества заражений получится избежать.

"Жизнь сегодня заставляет вернуться на несколько десятилетий назад, когда Новый год и Рождество были семейными праздниками", — резюмирует Соломатина.

Только на сайте "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
"Почему-то отошли к соседям": в Туве заговорили о возвращении исконных земель
"Нервничают они там": эксперт - о китайских "глазных" угрозах
В Москве прощаются с Романом Виктюком
Биатлонные команды будут исключать из-за одного заражения COVID-19
Нейросеть заменит человека ещё в одной сфере
"Нас очень сложно остановить": депутат ГД - о "новогодних" ограничениях
Ордена Евгения Евстигнеева неожиданно нашлись в США
Эксперт раскритиковал идею вызова скорой помощи по SMS
В Петербурге приезжий убил мужчину из-за просьбы надеть маску
Фигуристке Щербаковой диагностировали пневмонию
Популярное
Экономика и бизнес
В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться

В Госдуме считают, что корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства.

В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Мир. Новости мира
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Российский шоу-бизнес
Дима Билан четыре года не общается с Сати Казановой
Мир. Новости мира
Новый президент Молдавии рассказала, чего Киеву ждать от Кишинёва
Василий Амирджанов Парламентарии хотят добиться от россиян единомыслия Василий Амирджанов Любовь Степушова Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Эксперт рассказал, почему России не нужна блокировка YouTube и Google
ТОП самых полезных специй
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Адвокат Жорин: Проша Шаляпин прихворнул - не ведает, что говорит
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Горбачев-2: западные эксперты ставят на Навального
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Во Франции говорят о независимости Карабаха: что бы это значило?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников