"Нас очень сложно остановить": депутат ГД - о "новогодних" ограничениях

Власти российских регионов постепенно начинают решаться на радикальные меры для новогодней ночи. В числе первых — мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который рассказал, что горожанам запретили отмечать Новый год в ресторанах.

Как оказалось, 31 декабря заведения будут закрывать в 23 часа, а открывать уже на следующий год: в шесть часов утра первого января.

Стоит ли ждать такой меры по всей России — и насколько вообще логично "закрывать" людей дома, где они точно так же соберутся компаниями?

Комментирует специально для читателей "Правды. Ру" Татьяна Соломатина, депутат ГД, член Комитета ГД по охране здоровья.

"Новый год — семейный праздник"

"Я бы вообще закрыла всех на две недели как минимум, чтобы разобщить людей. Новый год — семейный праздник. И, может быть, это хорошо, когда мы начнем готовить дома, собираться за одним столом. А сегодня нас жизнь заставляет это сделать", — рассказывает Соломатина.

По мнению эксперта, подобные меры зависят от ситуации в конкретных регионах. Но власти уже начали готовиться: например, по всей стране отменяют массовые новогодние мероприятия.

"Лучше, чтобы мы были в семье, в доме и как можно меньше общались с другими людьми, в плане контакта, соблюдения санэпидрежима. Наверное, это бы нас спасло и к февралю уже бы всё выравнивалось. Если бы мы смогли", — уверена Соломатина.

"Нас очень сложно остановить"

"Нас очень сложно остановить. Мы, к сожалению, не жители Японии, Китая или Кореи, где развита дисциплина, самодисциплина. Поэтому, если будет некоторое давление со стороны властей в этом отношении, наверное, ничего страшного не случится", — считает эксперт.

Соломатина добавляет: ради безопасности лучше "разъединиться" на определенный промежуток времени — например, на 14 дней новогодних праздников.

Провести это время с семьёй — но не просто сидеть и пить за столом, а придумать что-нибудь поинтереснее: пообщаться с детьми, погулять на природе, избегая, конечно, людных мест. Тогда и большого количества заражений получится избежать.

"Жизнь сегодня заставляет вернуться на несколько десятилетий назад, когда Новый год и Рождество были семейными праздниками", — резюмирует Соломатина.

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