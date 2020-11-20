Не звонят и не пишут: почему закрывают Роспечать и Россвязь

Слухи о том, что в правительстве задумались над ликвидацией Роспечати и Россвязи, оказались правдой: оба ведомства вскоре перестанут существовать. Частично их функции поглотит Минцифра, передаёт "РБК".

Как оказалось, "великое закрытие" — часть плана по оптимизации корпуса чиновников, о котором говорил Михаил Мишустин. Более того: ликвидировать ведомства хотели ещё раньше, но постоянно откладывали вопрос.

"Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент. Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести её за три месяца, до первого апреля", — отметил Мишустин.

Напомним, что по задумке нужно сократить от пяти до десяти процентов чиновников в различных ведомствах. Освободившиеся средства, по предварительным данным, пойдут на зарплаты "выжившим" чиновникам.

По материалам сайта rbc.ru.