Чиновники лишили жителей Екатеринбурга новогодних ресторанов

Власти российских регионов постепенно начинают решаться на радикальные меры для новогодней ночи. В числе первых — мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который рассказал, что горожанам запретили отмечать Новый год в ресторанах.

Как оказалось, 31 декабря заведения будут закрывать в 23 часа, а открывать уже на следующий год: в шесть часов утра первого января.

"В соответствии с указом губернатора Свердловской области на территории региона запрещено в период с 23 часов до 6 часов оказание услуг общественного питания. Таким образом, проведение обслуживаний празднования новогодней ночи в ресторанах, кафе невозможно", — отметили чиновники.

Встречать праздник местные эксперты советуют дома, в кругу семьи: с таким пожеланием обратился к жителям Екатеринбурга главный городской эпидемиолог Александр Харитонов.

По материалам сайта ura.ru.