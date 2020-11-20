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Франция: нельзя позволить России и Турции договориться по Карабаху

Франция опасается, что Россия и Турция могут заключить сделку по Нагорному Карабаху, чтобы исключить западные державы из будущих мирных переговоров, и хочет, чтобы за прекращением огня в регионе осуществлялся "международный надзор".

Франция: нельзя позволить России и Турции договориться по Карабаху

Об этом, как передаёт агентство Reuters, заявил Эммануэль Макрон.

Информагентство напоминает, что Москва является сопредседателем Минской группы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта наравне с Вашингтоном и Парижем, но стала единственной "третьей стороной", подписавшей договор, положивший конец шестинедельным боям за анклав.

"После прекращения огня Россия ведет переговоры с Турцией, ключевым союзником Азербайджана и резким критиком Минской группы, что может привести к развертыванию Анкарой войск в регионе", - пишет Reuters.

Париж хочет поучаствовать

"Мы хотим, чтобы Минская группа сыграла свою роль в определении наблюдения за прекращением огня, возвращением беженцев и иностранных боевиков, особенно из Сирии, и начать переговоры о статусе Нагорного Карабаха", — сообщил журналистам представитель президента Франции.

По его словам, Париж не хочет, чтобы в "результате контактов русских с турками повторился Астанинский процесс по разделению их ролей в этом чувствительном регионе".

Напомним, форум в Астане позволил России и Турции согласовать позиции по Сирии, исключив западные державы.

"Мы не можем иметь на одной стороне Минск, а на другой-Астану. В какой-то момент россияне должны сделать выбор", — заключил чиновник.

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Автор: Ольга Лебедева
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