Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Марий Эл полицейский случайно застрелил охотника
В Совфеде одобрили расширение патентной системы налогообложения
ЮНИСЕФ: пандемия создаст "потерянное поколение" детей
Под Петербургом мужчина выгнал прихожан из храма и забрался в купель
Эксперт: "Вузы должны снизить стоимость обучения из-за дистанционки"
Москвичка напала на бывшую подругу на крыльце супермаркета
Употребление рыбы снижает риск развития рака толстой кишки
Из ростовской больницы массово увольняются медики
"Лавочка закрывается": в РФ хотят запретить строительство апартаментов

Лавров: в ситуации с Карабахом некогда было разводить политес

Цель заключенной при посредничестве Москвы сделки между Азербайджаном и Арменией состояла в том, чтобы как можно скорее прекратить насилие в Нагорном Карабахе. Времени на сторонние переговоры и привлечение каких-то ещё стран не было.

Лавров: в ситуации с Карабахом некогда было разводить политес

Так заявил в интервью RT министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Прекращение огня между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, положившее конец кровопролитному конфликту вокруг спорного Нагорно-Карабахского региона, было вызвано не желанием Москвы завоевать какой-то международный престиж, а желанием сохранить человеческие жизни и положить конец военным столкновениям на ее пороге. Поэтому опасения, высказанные США и Францией по поводу этой сделки несколько неуместны, — сказал Лавров. — В ситуации, когда каждая минута на счету и каждая такая минута стоит человеческих жизней, было бы … морально неверно и неэтично … звонить в Вашингтон или Париж, чтобы обсудить, поддержат ли они ту или иную формулировку".

Напомним, сопредседатели Минской группы по Нагорному Карабаху — США и Франция -приветствовали прекращение боевых действий и признали, что "действия России способствовали миру". Тем не менее, они также неоднократно заявляли, что к "России есть некоторые вопросы, на которые нужно ответить".

Лавров назвал такую двусмысленную позицию признаком "уязвленной гордости" со стороны двух западных стран, заявив при этом, что таким чувствам нет места, когда речь идет о человеческих жизнях:

"В политике часто руководствуются желанием … выиграть по-крупному у себя дома или укрепить свои позиции в каких-то многосторонних структурах вроде ЕС или просто подтвердить свое лидерство. Такое положение дел прискорбно", — сказал глава российского МИД.

И особо подчеркнул, что "для России демонстрация собственного престижа никогда не была фокусом внимания":

"Для нас самое главное — это разрешение конфликтов и кризисов, предотвращение гибели людей и поддержание стабильности как на наших границах, так и за их пределами".

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Почему быть учёным в Китае - выгодно
Как предупредить дедовщину в армии
В Марий Эл полицейский случайно застрелил охотника
В Совфеде одобрили расширение патентной системы налогообложения
ЮНИСЕФ: пандемия создаст "потерянное поколение" детей
Под Петербургом мужчина выгнал прихожан из храма и забрался в купель
Эксперт: "Вузы должны снизить стоимость обучения из-за дистанционки"
Москвичка напала на бывшую подругу на крыльце супермаркета
Употребление рыбы снижает риск развития рака толстой кишки
Из ростовской больницы массово увольняются медики
Популярное
Экономика и бизнес
В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться

В Госдуме считают, что корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства.

В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться
Дима Билан четыре года не общается с Сати Казановой
Российский шоу-бизнес
Дима Билан четыре года не общается с Сати Казановой
Мир. Новости мира
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Мир. Новости мира
Новый президент Молдавии рассказала, чего Киеву ждать от Кишинёва
Василий Амирджанов Парламентарии хотят добиться от россиян единомыслия Василий Амирджанов Любовь Степушова Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Горбачев-2: западные эксперты ставят на Навального
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Во Франции говорят о независимости Карабаха: что бы это значило?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Как предупредить дедовщину в армии
В ожидании Байдена: российские либералы поделились мечтами
Дело Меня: поколение чиновников воровской "культуры" 90-х начали зачищать
Дело Меня: поколение чиновников воровской "культуры" 90-х начали зачищать
Турция обучает тюрок и создаёт агентов влияния
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Из ростовской больницы массово увольняются медики
Российским артистам отказали в льготах на продукты
Горбачев-2: западные эксперты ставят на Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников