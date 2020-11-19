Лавров: в ситуации с Карабахом некогда было разводить политес

Цель заключенной при посредничестве Москвы сделки между Азербайджаном и Арменией состояла в том, чтобы как можно скорее прекратить насилие в Нагорном Карабахе. Времени на сторонние переговоры и привлечение каких-то ещё стран не было.

Так заявил в интервью RT министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Прекращение огня между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, положившее конец кровопролитному конфликту вокруг спорного Нагорно-Карабахского региона, было вызвано не желанием Москвы завоевать какой-то международный престиж, а желанием сохранить человеческие жизни и положить конец военным столкновениям на ее пороге. Поэтому опасения, высказанные США и Францией по поводу этой сделки несколько неуместны, — сказал Лавров. — В ситуации, когда каждая минута на счету и каждая такая минута стоит человеческих жизней, было бы … морально неверно и неэтично … звонить в Вашингтон или Париж, чтобы обсудить, поддержат ли они ту или иную формулировку".

Напомним, сопредседатели Минской группы по Нагорному Карабаху — США и Франция -приветствовали прекращение боевых действий и признали, что "действия России способствовали миру". Тем не менее, они также неоднократно заявляли, что к "России есть некоторые вопросы, на которые нужно ответить".

Лавров назвал такую двусмысленную позицию признаком "уязвленной гордости" со стороны двух западных стран, заявив при этом, что таким чувствам нет места, когда речь идет о человеческих жизнях:

"В политике часто руководствуются желанием … выиграть по-крупному у себя дома или укрепить свои позиции в каких-то многосторонних структурах вроде ЕС или просто подтвердить свое лидерство. Такое положение дел прискорбно", — сказал глава российского МИД.

И особо подчеркнул, что "для России демонстрация собственного престижа никогда не была фокусом внимания":