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"Что-то где-то не отлажено": эксперт - о "дожатиях" Путина по "скорым"

Все проблемные ситуации с врачами и "скорыми", которые возникли в регионах, нужно решать в приоритетном порядке. В частности, вопрос нехватки машин нужно "дожимать", считает Владимир Путин.

"Что-то где-то не отлажено": эксперт - о "дожатиях" Путина по "скорым"

Общаясь с членами правительства на очередном совещании в режиме онлайн, президент отметил: сейчас поступают самые разные предложения по перевозке медиков.

Вроде бы "из центра" неоднократно говорили, что полномочий в регионах достаточно для оперативного решения любых "ковидных" вопросов. Почему подобные ситуации должен "дожимать" лично Путин?

Рассказывает Николай Харитонов, председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, депутат от Новосибирской области, кандидат экономических наук. Только на сайте "Правды. Ру".

"Что-то где-то не отлажено"

"Для меня удивительно было, что Владимир Владимирович Путин призывает: не скрывайте факты, чего не хватает, говорите, показывайте правду.

Не буду называть территории, (но они есть), где врачи говорили: да, мы скрываем показатели по смертности, по заболевшим.

Видимо, что-то где-то не отлажено", — рассказывает Харитонов.

Президент, отмечает эксперт, повторяет одно то же по несколько раз, и это удивительно.

"Пандемия с марта. Мы под карантином с 20-х чисел. Помните, выступил Владимир Владимирович, мы ушли на карантин. А сегодня мы бьём рекорды — в России заболело больше 23 тысяч. Что, чиновники об этом не знают?

Если не получается бороться, идите к президенту. Просите помощи финансовой, материальной, технической — какой угодно", — удивляется Харитонов.

Выход есть: ужесточать ответственность

Эксперт не считает, что губернаторы боятся попросить у Путина помощи. Но контроль нужен более жёсткий: например, ввести личную ответственность, и ответственность достаточно серьёзную. Иначе "инертность" регионов побороть будет сложно.

"Я неоднократно смотрел видеоконференции, когда сидят все вице-премьеры, министры сидят. Путин губернаторам не раз "пальчиком грозил", подчёркивая личную ответственность.

Проблемы начались с марта, год подходит к концу. Может быть, надо наказывать наших губернаторов, чтобы они боялись? Во время войны в считанные недели эвакуировали с Украины, с южных регионов за Урал заводы, фабрики. В чистом поле ставили, выпускали продукцию.

А мы не можем разобраться с поставками лекарств в аптеки", — удивляется Харитонов.

Эксперт уверен: нужно устанавливать жёсткую ответственность по всей "властной вертикали".

"В основе исполнения любых проблемных вопросов лежит личная ответственность и дисциплина, спрос и контроль. И на это не нужно жалеть времени", — резюмирует он.

Специально для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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