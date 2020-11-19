Пока многие эксперты, бизнесмены и чиновники жалуются на урон, который наносит стране пандемия коронавируса, глава "Роснано" Анатолий Чубайс ищет положительные аспекты. И успешно находит: по его мнению, коронавирусу стоит сказать: "Спасибо".
Выступая на мероприятии "XIII Петербургский международный инновационный форум", Чубайс отметил: многих коронавирус буквально заставил перейти на "цифру".
"(Благодарен пандемии), во-первых, за принудительную цифровизацию. Ну, это же классно! Сколько экономим времени на командировках, на передвижении на работу, с работы. Сегодня президенты общаются по Skype", — отметил Чубайс.
Также глава "Роснано" выразил надежду на то, что после окончания сложного периода внедрённые наработки останутся и будут полезны для страны.
"Это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да, собственно говоря, и в жизни каждого из нас", — резюмировал он.
По материалам сайта tass. ru.
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