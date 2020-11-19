Путин рассказал, что случается, если государство выполняет обещания

Общаясь с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, Владимир Путин затронул в том числе тему поддержки предпринимателей. Особое внимание глава государства уделил самозанятым.

Напомним: специальный налоговый режим для самозанятых позволяет им официально оформлять сделки при отсутствии ИП. Необходимо лишь встать на учёт на специальном сайте, а затем платить с каждой продажи налог в четыре или шесть процентов (в зависимости от типа сделки).

Путин отметил: государство пообещало легальность и удобство, многие поверили — и стали самозанятыми. В результате работать стало не только проще, но и выгоднее: специальным указом самозанятым выдали в 2020 году "налоговый капитал" в размере одного МРОТ, а также вернули уже уплаченные средства.

"Это очень хорошо еще и потому, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует. Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило. Но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития в данном случае в этом секторе экономики", — высказался Путин.

По материалам сайта rg. ru.