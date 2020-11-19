Портрет Путина стал "жертвой" депутата, потерявшего портрет Пушкина

Курьёзный случай произошёл в Санкт-Петербурге: местный депутат порвал портрет Владимира Путина. Как пишет издание Znak, правоохранительные органы города проводят проверку случившегося.

После восстановления картины события выглядят так: в здании совета муниципального образования "Смольнинское", как и во многих других схожих учреждениях, висят портреты различных политиков. В частности, в помещении для заседаний "Смольнинского" висел портрет Владимира Путина.

Одному из депутатов портрет чем-то не угодил: Никита Юферев, как уточняет Znak, регулярно снимал портрет Путина и вешал на его место портрет Пушкина, великого русского поэта. В какой-то момент, войдя в помещение, Юферев увидел, что портрет Пушкина (бывший, к слову, его собственностью) куда-то пропал.

"После этого Юферев порвал, как позже он написал в объяснительной, "портрет неустановленного мужчины, похожего на Владимира Путина", потому что "был зол", — отмечают СМИ.

По материалам сайта znak.com.