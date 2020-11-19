Украина снова пожаловалась на Россию в ООН из-за Крыма

Украина снова направила в ООН резолюцию, в которой пожаловалась на нарушение прав человека в Крыму. Однако удивительнее всего то, что её в итоге приняли, причём в числе одобривших документ оказались Франция, Германия и Грузия.

Рассуждая о резолюции, вице-премьер правительства республики Крым Георгий Мурадов отметил: документ полон лжи и принят "при полном безразличии". Проголосовавших "за" оказалось 63, а воздержавшихся — 85.

"Та же, что и раньше, консолидированная группа западных государств и их сателлитов, не представляющая и трети членов ООН, при полном безразличии всех остальных стран, прописывают свои лживые антироссийские инсинуации в некоей никого не обязывающей бумаге", — резюмировал Мурадов.

Более того, уверен политик: текущий механизм голосования в ООН позволяет спокойно "продавливать" резолюции такого рода "даже одним голосом".

"Наш российский караван спокойно движется вперёд. В иных комментариях фейковые формулировки, состряпанные в Киеве и по обыкновению поддержанные Западом, просто не нуждаются", — подчеркнул Мурадов.

По материалам сайта news.rambler.ru.