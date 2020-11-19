Шоу "Соловьёв.LIVE" ограничили на YouTube. Госдума готовит ответ

Новый законопроект, который станет ответом на западную цензуру российских СМИ в интернете, внесут в Госдуму уже в этот четверг, 19 ноября. Авторы уверены: стоит точно так же ограничивать как западные соцсети, так и IT-платформы.

Один из вариантов "ответных санкций" выглядит следующим образом: если платформа ограничивает доступ к данным из-за расы, нации или политических взглядов человека, то её нужно блокировать. Также будут прописаны и другие меры.

"Принципов в законе прописано несколько. Первое — это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности", — отмечает источник РИА "Новости".

Напомним: ранее администрация YouTube ограничила работу канала ""Соловьёв LIVE", перестав показывать видео с канала в разделе "Трендовые", за счёт чего упало количество просмотров. Также под ударами западной цензуры оказались RT, Sputnik и "Россия 1".

По материалам сайта ria. ru.