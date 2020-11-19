Трамп успел разозлить Китай. Теперь Пекин предпочитает Москву

Политика протекционизма, санкций и прочих "приятностей" надоела Пекину: китайские дипломаты открыто сообщили, что готовы вместе работать с Москвой в качестве "глобальных стабилизаторов".

Как стало известно, между главами МИД Китая и России состоялись телефонные переговоры. Ван И, в числе прочих тем для беседы с Сергеем Лавровым, отметил: сотрудничество "Китай — Россия" давнее и плодотворное, помогает достигать отличных результатов.

"Россия и Китай активно участвуют в международном сотрудничестве в борьбе с эпидемией, способствуют политическому урегулированию различных острых региональных вопросов, играют роль глобального стабилизатора. Стратегическое сотрудничество Китая и России постоянно приносит новые результаты", — высказался глава китайского МИД.

Ранее в китайском издании Global Times вышла большая статья, по итогам которой можно сделать вывод: несмотря на смену администрации США, Пекин всё ещё предпочитает работать с Москвой. Так что Джо Байдену предстоит очень нелёгкая работа — нужно если не вернуть Китай в "союзники", то хотя бы помириться...

По материалам сайта regnum.ru.