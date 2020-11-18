Очередь на одиночные пикеты приравняют к митингу

Депутат ГД от ЕР Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение коллег законопроект, который приравнивает ожидания участия в одиночном пикете к полноценному митингу.

@FrancescaEbel

Дело в том, что сейчас можно увидеть вереницы людей, ожидающих своей очереди, чтобы принять участие в "одиночном пикете". Вот эту очередь жаждущих постоять с плакатом и предлагает Вяткин классифицировать, как митинг.

В случае принятия законопроекта из российского законодательства исчезнет единственный законный способ протестовать без согласования с властями.

"Если одиночный пикет, то должен быть только один человек, — говорит парламентарий. — А мы видим непонятно что: люди идут и заменяют друг друга. Ясно же, что это не порыв и не выражение гражданской позиции одного человека, а массовая акция. Значит, она должна и регулироваться с точки зрения массового действия.”

Законопроект Вяткина также запретит проводить акции протеста возле зданий экстренных служб, в том числе полиции и пожарной охраны.

Кроме того, как ранее рассказывала "Правда.Ру", будут ужесточены правила для журналистов, работающих на митингах. В случае его прохождения журналист, не имеющий профессиональной идентификации, автоматически будет считаться участником. Кроме того, это предложение запретит иностранное финансирование протестов.