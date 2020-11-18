Путин: "Вопрос со "скорыми" нужно дожать"

Все проблемные ситуации с врачами и "скорыми", которые возникли в регионах, нужно решать в приоритетном порядке. В частности, вопрос нехватки машин нужно "дожимать", считает Владимир Путин.

Общаясь с членами правительства на очередном совещании в режиме онлайн, президент отметил: сейчас поступают самые разные предложения по перевозке медиков.

Например, есть вариант с привлечением служб такси — звучит неплохо, но важно избежать желания "нажиться". Можно ввести специальный тариф, который вполне по силам урегулировать местным властям.

Так нужно прорабатывать каждый проблемный пункт, уверен президент.

"Каждый из этих вопросов нужно дожать. Нужно, чтобы система заработала", — отметил Путин.

Ранее президент раскритиковал нормативы так называемых ПЦР-тестов, которые позволяют выявить коронавирус. По словам главы государства, установленные 48 часов — слишком долгий срок, поскольку заболевший успеет заразить как родных, так и коллег по работе.

По материалам сайта regnum. ru.