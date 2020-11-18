Глава Якутска выселит чиновников из "кабинетиков"

Со смелой инициативой выступила Сардана Авксентьева, мэр Якутска. По мнению Авксентьевой, чиновникам совсем необязательно занимать одно из самых дорогих зданий, да ещё и в центре города, поэтому нужен переезд.

Чиновники, рассказывает Авксентьева, вполне обойдутся и недорогим зданием, которое будет построено специально для них в "новом формате" и за достаточно скромные деньги.

"Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга", — рассказала о планах Авксентьева.

А здание, в котором сейчас расположена мэрия, будет продано. Авксентьева сообщила, что желающие его купить уже нашлись. Сделка, уточняет она, будет проведена открыто и честно, чтобы у людей не возникло сомнений в продаже здания "своим людям".

"А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать "по дешёвке" друзьям или родственникам", — резюмировала Авксентьева.

По материалам сайта newsru. com.