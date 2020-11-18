Песков - о губернаторах: болеют, потому что не могут "запереться дома"

Как показывает статистика, губернаторы и депутаты в среднем чаще болеют коронавирусом, чем остальные. Рост заболеваемости среди них легко объясним, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, в первую очередь стоит понимать: чиновники много работают.

"Они работают, не могут позволить себе запереться дома и сидеть на телефонах", — рассказал журналистам Песков.

Также работа губернатора — это множество контактов, что повышает риск заразиться. И даже меры предосторожности помогают не всегда: список заболевших довольно внушительный. По последним данным, в него попали:

Глава республики Алтай Олег Хорохордин .

. Глава Иркутской области Игорь Кобзев .

. Глава Кузбасса Сергей Цивилев .

. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Напомним, что ранее в Бурятии власти первыми по стране ввели локдаун по коронавирусу.

По материалам сайта ura.ru.