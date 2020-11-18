Как показывает статистика, губернаторы и депутаты в среднем чаще болеют коронавирусом, чем остальные. Рост заболеваемости среди них легко объясним, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По мнению Пескова, в первую очередь стоит понимать: чиновники много работают.
"Они работают, не могут позволить себе запереться дома и сидеть на телефонах", — рассказал журналистам Песков.
Также работа губернатора — это множество контактов, что повышает риск заразиться. И даже меры предосторожности помогают не всегда: список заболевших довольно внушительный. По последним данным, в него попали:
Напомним, что ранее в Бурятии власти первыми по стране ввели локдаун по коронавирусу.
По материалам сайта ura.ru.
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