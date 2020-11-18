СМИ Украины: антивирусный фонд украли, вся надежда на Россию

Честно рассказать о ситуации с коронавирусом на Украине решил украинский политический эксперт Михаил Чаплыга. По его мнению, у Киева осталась последняя надежда — и это Москва. Большое интервью с Чаплыгой опубликовали многие крупные украинские СМИ: приводим для наших читателей главное.

Рассказывая о коронавирусе, Чаплыга отметил: у властей нет денег даже для того, чтобы организовать необходимый тотальный карантин хотя бы на полтора месяца.

"Для этого нужен был антивирусный фонд, а его украли. Теперь такой опции больше нет. А это значит, что единственное — вакцинация", — высказался эксперт.

Вакцину, естественно, стоит попросить у России, потому что бездействие Зеленского — прямая угроза безопасности всех украинцев.

"В то время как премьер Израиля гордится своим достижением — успешными переговорами с РФ по поводу вакцины, а Казахстан уже строит завод по ее производству, наша власть продолжает играть в политические нарративы…", — отметил Чаплыга.

Более того: ранее Виктор Медведчук практически договорился о том, что на территории Украины запустят производство российской вакцины, но Зеленский вмешался и "всё испортил".