Честно рассказать о ситуации с коронавирусом на Украине решил украинский политический эксперт Михаил Чаплыга. По его мнению, у Киева осталась последняя надежда — и это Москва. Большое интервью с Чаплыгой опубликовали многие крупные украинские СМИ: приводим для наших читателей главное.
Рассказывая о коронавирусе, Чаплыга отметил: у властей нет денег даже для того, чтобы организовать необходимый тотальный карантин хотя бы на полтора месяца.
"Для этого нужен был антивирусный фонд, а его украли. Теперь такой опции больше нет. А это значит, что единственное — вакцинация", — высказался эксперт.
Вакцину, естественно, стоит попросить у России, потому что бездействие Зеленского — прямая угроза безопасности всех украинцев.
"В то время как премьер Израиля гордится своим достижением — успешными переговорами с РФ по поводу вакцины, а Казахстан уже строит завод по ее производству, наша власть продолжает играть в политические нарративы…", — отметил Чаплыга.
Более того: ранее Виктор Медведчук практически договорился о том, что на территории Украины запустят производство российской вакцины, но Зеленский вмешался и "всё испортил".
"Казалось бы — бери и делай. Используй! Но нет… Наша власть как мазохисты… Всё в угоду политической целесообразности", — резюмировал эксперт.
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