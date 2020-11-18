Путин: мир в НКР был возможен ещё в октябре. Но Пашинян отказался

Мирный договор по Карабахскому конфликту был возможен ещё в октябре — всё было готово. Но тогда от предложения подписать документ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом рассказал Владимир Путин.

Российский президент отметил: 19 — 20 октября у него состоялись телефонные беседы как с Николом Пашиняном, так и с Ильхамом Алиевым.

"В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шуша", — уточнил Путин.

Однако в Ереване, к удивлению Путина, от мира отказались, сообщив, что "для них неприемлемо". По мнению Пашиняна, такой вариант угрожал Армении, поэтому переговоры закончились безрезультатно.

Также Путин отметил, что выступил как посредник и подчеркнул: статус НКР ещё предстоит определить, на данный момент на регион распространён принцип "статус-кво".

По материалам сайта aif.ru.