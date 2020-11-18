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Украина арестовала 44 российских самолёта: главное

Вечером 17 ноября стало известно, что Украинская прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя арестовала 44 воздушных судна, принадлежащих российским авиакомпаниям. Рассказываем, что известно на данный момент.

Украина арестовала 44 российских самолёта: главное

Почему Украина арестовала самолёты

Правоохранители Украины вменяют воздушным судам нарушение "въезда и выезда на полуостров и правила международных полётов". Оказывается, ещё с 2014 года Украина "закрыла" небо над Крымом.

Арест заочный, в тюрьму никого не сажают

По данным РИА "Новости", арест произведён заочно, то есть просто вынесены соответствующие решения прокуратуры. Об экстрадиции пилотов, пассажиров или о чём-то подобном речи пока не идёт. Однако в случае более детального разбирательства максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы.

Власти Крыма уже отреагировали, сделав заявление

Глава полуострова Сергей Аксёнов отметил, что стоит рассматривать данный инцидент как "жест бессильной злобы". Ни на пилотов и пассажиров в частности, ни на перелёты в Крым в целом данная ситуация не повлияет, уверен он.

Подобный случай — не первый

Если посчитать все подобные ситуации, то "на прицеле" прокуратуры Украины окажутся 109 самолётов российских авиакомпаний. Однако всё это лишь попытка "нервировать Россию".

"То есть фактически все те самолёты, которые летают в Крым, а в Крым летает много самолётов, арестованы на Украине заочно.

И я не исключаю, что они и дальше будут продвигать какие-то решения по объявлению этих самолётов в международный розыск. Это всё те же игры", — высказался по ситуации российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По материалам сайтa gazeta.ru.

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