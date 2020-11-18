Владимир Путин сможет принимать участие в следующих президентских выборах.
Проект соответствующего закона внесён на рассмотрение депутатов Госдумы сенатором Андреем Клишасом и парламентариями Ольгой Севастьяновой и Павлом Крашенинниковым.
Документ разработан в рамках принятых ранее поправок в Конституцию.
Как следует из текста законопроекта, размещённого в электронной базе Госдумы, им вносятся изменения в требования к кандидатам на должность главы государства:
Как пояснил Андрей Клишас, последнее условие неприменимо к президенту России, который занимал должность во время вступления в силу поправки к Конституции.
То есть, действующий глава государства обозначенным в законе критериям соответствует. А значит, у него есть право и возможность баллотироваться на еще на 2 срока.
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