В ГД внесён законопроект, позволяющий Путину ещё 2 президентских срока

Владимир Путин сможет принимать участие в следующих президентских выборах.

Проект соответствующего закона внесён на рассмотрение депутатов Госдумы сенатором Андреем Клишасом и парламентариями Ольгой Севастьяновой и Павлом Крашенинниковым.

Документ разработан в рамках принятых ранее поправок в Конституцию.

Как следует из текста законопроекта, размещённого в электронной базе Госдумы, им вносятся изменения в требования к кандидатам на должность главы государства:

у них не должно быть гражданства другой страны или вида на жительство, ни сейчас, ни когда-либо ранее;

претендент на президентский пост должен постоянно проживать в России не менее 25 лет;

кандидатом не может стать человек, который уже занимал это пост "два срока или занимающий его на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок".

Как пояснил Андрей Клишас, последнее условие неприменимо к президенту России, который занимал должность во время вступления в силу поправки к Конституции.

То есть, действующий глава государства обозначенным в законе критериям соответствует. А значит, у него есть право и возможность баллотироваться на еще на 2 срока.