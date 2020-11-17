Политический протест по новым правилам - как усложнится жизнь оппозиции

Депутат Госдумы от ЕР Дмитрий Вяткин разработал сразу два законопроекта, которые, в случае их принятия, серьёзно осложнят жизнь тем, кто организует и финансирует политические собрания в стране, ужесточив госконтроль за ними.

Инициатива, предлагаемая Вяткиным, вносит поправки в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", запретив активистам проводить акции протеста вне государственных учреждений и ограничив их определенными районами.

По словам парламентария, новый подход к политической деятельности, призван "создать необходимые условия для беспрепятственного выполнения экстренными службами своих функций".

Второй подготовленный им законопроект запрещает организаторам принимать средства от иностранных правительств и доноров, а также обязывает их представлять отчет о том, сколько они потратили на каждое мероприятие.

В случае принятия поправок новые ограничения также запретят журналистам, освещающим эти события, размахивать плакатами или транспарантами, собирать подписи или скрывать тот факт, что они находятся там с целью освещения происходящего.

Напомним, сотрудников средств массовой информации, особенно из небольших политически ориентированных организаций, ранее обвиняли в том, что они переступают черту и участвуют в акциях протеста, а не просто наблюдают за ними. Например, 4 ноября на мероприятии, организованном оппозицией в Москве, была арестована блогер оппозиционного онлайн-канала "Градус ТВ" Ольга Сапронова.