Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Крыму выставили на торги винзавод "Массандра"
Росстат заявил о падении промышленного производства в стране
Пьяный подполковник ФСИН устроил дебош в отделе полиции
СМИ предрекли массовые проверки чиновников и депутатов в России
У мужчин с лишним весом вырабатывается меньше тестостерона
В Тюмени воспитанник детского сада терроризирует детей и воспитателя
Депутат Мосгордумы Енгалычева об экономии властей на льготниках
Вирусолог: COVID в России можно было остановить за три недели
В Калининградской области кроссовер въехал в толпу людей

Политический протест по новым правилам - как усложнится жизнь оппозиции

Депутат Госдумы от ЕР Дмитрий Вяткин разработал сразу два законопроекта, которые, в случае их принятия, серьёзно осложнят жизнь тем, кто организует и финансирует политические собрания в стране, ужесточив госконтроль за ними.

Политический протест по новым правилам - как усложнится жизнь оппозиции

Инициатива, предлагаемая Вяткиным, вносит поправки в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", запретив активистам проводить акции протеста вне государственных учреждений и ограничив их определенными районами.

По словам парламентария, новый подход к политической деятельности, призван "создать необходимые условия для беспрепятственного выполнения экстренными службами своих функций".

Второй подготовленный им законопроект запрещает организаторам принимать средства от иностранных правительств и доноров, а также обязывает их представлять отчет о том, сколько они потратили на каждое мероприятие.

В случае принятия поправок новые ограничения также запретят журналистам, освещающим эти события, размахивать плакатами или транспарантами, собирать подписи или скрывать тот факт, что они находятся там с целью освещения происходящего.

Напомним, сотрудников средств массовой информации, особенно из небольших политически ориентированных организаций, ранее обвиняли в том, что они переступают черту и участвуют в акциях протеста, а не просто наблюдают за ними. Например, 4 ноября на мероприятии, организованном оппозицией в Москве, была арестована блогер оппозиционного онлайн-канала "Градус ТВ" Ольга Сапронова.

Последние материалы
По Сибири "гуляет" особый штамм мутировавшего коронавируса
Успехи и неудачи Турции в интеграции тюркских стран
Российским артистам отказали в льготах на продукты
В Крыму выставили на торги винзавод "Массандра"
Росстат заявил о падении промышленного производства в стране
Пьяный подполковник ФСИН устроил дебош в отделе полиции
СМИ предрекли массовые проверки чиновников и депутатов в России
У мужчин с лишним весом вырабатывается меньше тестостерона
В Тюмени воспитанник детского сада терроризирует детей и воспитателя
Депутат Мосгордумы Енгалычева об экономии властей на льготниках
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын блогерши, слившей видео с Дзюбой, отрёкся от матери

Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.

Сын блогерши, слившей видео с Дзюбой, отрёкся от матери
Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной
Бывший СССР
Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной
Новости Украины
Прозрение нардепа: пусть Крым будет с Россией - ему там лучше
Наука и техника
В Китае создадут гибрида человека и обезьяны
Василий Амирджанов Российским артистам отказали в льготах на продукты Василий Амирджанов Любовь Степушова Байдену поручено ослабить "российско-турецкую удавку" Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Почему Армения отходит от России?
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Насколько сами турки — тюрки?
Лейся, песня: почему Валерий Меладзе так всех разозлил
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Российским артистам отказали в льготах на продукты
Игорь Коротченко: проиграл Пашинян, а страдает армянский народ
Пьяный подполковник ФСИН устроил дебош в отделе полиции
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников