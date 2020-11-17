Стала известна реакция Кремля на принятый сегодня "акт Родченкова", который даёт американским судам право штрафовать и сажать в тюрьму людей, уличённых в допинговых скандалах. Закон распространяется на все страны мира.

Комментируя новый закон, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил для прессы: в Кремле обеспокоены попытками США "распространять юрисдикцию".

"Вы знаете, что не только в контексте именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны.

Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны, и, конечно, кроме обеспокоенности это ничего вызывать не может", — сообщил журналистам Песков.