"И так сойдёт": мэрия Екатеринбурга проиграла спор с застройщиками

Неординарные дела происходят в Екатеринбурге: местные чиновники, готовые бороться за облик города, неожиданно проиграли спор с застройщиками. Прокуратура рассмотрела материалы — и вынесла вердикт: согласовать с властями облик зданий застройщикам не нужно.

Напомним суть спора: городские архитекторы при поддержке властей решили заставить застройщиков согласовывать внешний вид зданий перед строительством.

Застройщики, конечно же, не обрадовались — и пошли в прокуратуру. Там рассмотрели дело и заявили: город не является "историческим поселением", а значит, и согласовывать ничего не нужно.

"Прокуратура считает, что положения об обязательном согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капстроительства должны быть признаны недействующими", — высказалась помощник прокурора города Виктория Бабешко. "[Согласование внешнего вида зданий] - моя зона ответственности, и этими решениями зона ответственности сужается, и контроль за формированием [городского] облика будет утерян. Никогда такого не было", — возмутился главный архитектор города Андрей Молоков.

Мэрия, по его словам, с решением прокуратуры не согласна и будет отстаивать свою позицию.

По материалам сайта ura.news.