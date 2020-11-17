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Кадры есть, работать некому: как стоит оптимизировать штат госслужащих

В ходе совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин объявил, что с 1 января в России стартует реформа системы госуправления. Глава кабмина обозначил сроки оптимизации аппарата чиновников — три месяца. Проводить оптимизацию будет специально созданная рабочая группа правительства.

Кадры есть, работать некому: как стоит оптимизировать штат госслужащих

Почти каждый год кто-нибудь в правительстве говорит про "оптимизацию", "сокращения" чиновников, их даже порой проводят — и потом всё повторяется. Помогают ли в принципе "оптимизации" решать какие-то задачи — или делаются "для галочки"?

Специально для читателей "Правды. Ру" комментарий дал Виктор Мизин, политолог, историк, публицист, эксперт Института международных исследований МГИМО.

"Штаты чиновников у нас раздуты донельзя"

"Штаты чиновников у нас раздуты донельзя. Их больше в десятки раз, чем было в СССР, и гораздо больше, чем во многих развитых странах.

Признак раздутости государственного аппарата свидетельствует о его неэффективности, характерен для стран развивающихся или "стран третьего мира", — рассказывает Мизин.

Понятно, что у граждан масса претензий у граждан к бюрократическому аппарату. Касаются они в основном деятельности тех органов власти, с которыми гражданин взаимодействует в повседневной жизни.

"При этом не хватает врачей, учителей, сотрудников силовых органов. Я живу в центре Москвы, мы не можем найти своего участкового. Его просто нет", — отмечает эксперт.

Оптимизация нужна, но подойти к ней надо с умом

Оптимизация нужна, поскольку это мировая практика: сокращать количество занятых с тем, чтобы повышать интенсивность труда остающихся.

"С одной стороны, это показуха и делается для галочки, чтобы показать, что идёт работа по оптимизации. С другой стороны, это совершенно необходимый процесс.Я думаю, что это прекрасно понимает Мишустин и правительство, у нас страшно раздуты штаты там, где это не нужно, и не хватает людей в ключевых областях", — уверен Мизин.

Эксперт подчёркивает: врачи, учителя, МЧС и как не странно, это сотрудники правоохранительных органов испытывают колоссальную нагрузку.

"Думаю, это очень полезная мера и хотелось бы, чтобы её развивали, чтобы процесс был не "для галочки". Чтобы руководители соответствующих подразделений своим местом или карьерой отвечали за эффективность подведомственных им учреждений", — комментирует Мизин.

Эксперт приводит пример: ситуация с медициной и медперсоналом.

"Дообрезались", в конечном счёте… Вот где было "для галочки". "Оптимизировали" — а потом пришла пандемия.

С одной стороны, героизм врачей, потрясающие успехи, а с другой — огромные сельские районы вообще остались без медицинской помощи. Такого не было никогда при советской власти", — рассказывает Мизин.

Разговоры о том, что врачам повышают зарплаты, не отражают правды — "повышение" мизерное. Оставшиеся на местах врачи не могут справиться с нагрузкой.

"Им хоть в 10 раз увеличь, они все равно не справятся. И у меня врачи всё время увольняются — а это Москва. Происходит коллапс в здравоохранении.

Что говорить о регионах и что говорить о том, что мы практически находимся в состоянии войны с этим проклятым коронавирусом, который совсем не отступает и ни на какое плато не выходит.

Здесь как раз не оптимизировать надо, а наращивать", — резюмирует Мизин.

Только на сайте "Правда. Ру".

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